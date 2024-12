EUA desmantela red de norcoreanos que financiaban armas

Un sofisticado esquema de fraude laboral puso en alerta a las autoridades estadounidenses, luego de que catorce ciudadanos norcoreanos fueran acusados de infiltrarse en empresas de tecnología mediante identidades falsas.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), estos individuos generaron más de 88 millones de dólares entre 2017 y 2023, fondos que fueron desviados al gobierno de Corea del Norte para financiar programas de misiles balísticos y otras armas, violando sanciones internacionales.

Cabe señalar que el esquema involucraba el uso de identidades robadas de ciudadanos estadounidenses para obtener empleos remotos en el sector tecnológico.

Además, contaban con cómplices locales que participaban en entrevistas laborales en su nombre y proporcionaban acceso a redes Wi-Fi, facilitando la conexión de los norcoreanos a servidores estadounidenses sin levantar sospechas.

