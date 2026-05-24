EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días

El acuerdo que Estados Unidos e Irán para cesar el conflicto en Medio Oriente se encuentran a punto de cerrar incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, así como una tregua de 60 días para negociar otros aspectos.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se encontraban a punto de cerrar un acuerdo con Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas.

Durante el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel sobre Irán, el comercio mundial de crudo fue bloqueado por el país en represalia por la ofensiva, y se comprometería a retirar las minas marinas de la zona.

En cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene contra puertos iraníes y levantaría algunas sanciones para permitir a Teherán vender su crudo, algo que beneficiaría a la economía iraní y al mercado mundial de petróleo.

De acuerdo con medios, este borrador del pacto incluiría, además, el compromiso de Irán de no buscar un arma nuclear, una línea roja que ha puesto Trump durante las negociaciones.

La tregua de 60 días sería de utilidad también para negociar un acuerdo para limitar el programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

Además, incluiría el fin de la ofensiva israelí contra Hezbolá en el Líbano, una condición sobre la cual el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó preocupación.

Acuerdo no cuenta con cláusulas nucleares, según medios

La agencia Fars reportó que el borrador del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos no incluye ninguna cláusula sobre compromisos nucleares iraníes.

De acuerdo con sus fuentes anónimas, todos los asuntos relacionados con el programa nuclear han sido aplazados a unas negociaciones de 60 días posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Por lo tanto, Irán no asumiría en este primer pacto ningún compromiso para entregar sus reservas nucleares o cerrar sus instalaciones, como lo ha exigido Washington.

Irán promete seguridad en Ormuz bajo 'nuevo orden regional'

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que se encargarán de la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz bajo un "nuevo orden regional y mundial" y "sin presencia extranjera".

Según el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general Ali Abdolahi, este nuevo régimen no tiene ningún lugar para los extranjeros.

"Advertimos a los enemigos que los planes y estrategias del líder supremo para la gestión del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz garantizarán el futuro de la región y el nuevo orden regional y mundial bajo la estrategia de un 'Irán fuerte', en el que los extranjeros no tendrán ningún lugar".

El alto cargo militar afirmó además que su país dará una respuesta "dura e infernal" ante cualquier agresión en su contra, mientras Irán y Estados Unidos aseguran haber avanzado hacia un posible acuerdo de paz.

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