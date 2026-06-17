EUA entrega equipo de seguridad marítima y fronteriza a Panamá

La Embajada de Estados Unidos informó que entregó al Gobierno de Panamá equipos de seguridad marítima, fronteriza y cibernética con un valor de cinco millones de dólares, como parte de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, la migración irregular y reforzar la protección del Canal de Panamá.

Según la representación diplomática, esta asistencia forma parte del programa de cooperación en seguridad impulsado por el Comando Sur de Estados Unidos, cuyo monto acumulado para 2026 alcanzará un valor estimado de 100 millones de dólares.

Del total de los recursos entregados, tres millones de dólares fueron destinados al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y dos millones al Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Cada institución contará con un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, además de recibir camiones refrigerados, vehículos de mantenimiento móvil, repuestos para generadores eléctricos, equipos especializados de comunicación, embarcaciones inflables de casco rígido y sistemas de navegación.

Buscan combatir delitos transnacionales

La embajada estadounidense señaló que estos recursos permitirán fortalecer las acciones para mantener cerrado el Tapón del Darién a la migración irregular y reforzar el combate al tráfico de drogas, armas y personas antes de que esas actividades alcancen territorio estadounidense.

Asimismo, destacó que el nuevo equipamiento contribuirá a mejorar las operaciones de interdicción marítima, proteger el Canal de Panamá e interrumpir las operaciones de los cárteles del narcotráfico en el mar.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que, bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino, ambos países fortalecen su cooperación para enfrentar a las organizaciones criminales y reforzar la seguridad fronteriza.

Acompañé al secretario general de @MinSegPma, Rodríguez, y al director de SENAFRONT, @LarrySolis03, en la inauguración de otro Centro de Operaciones de Ciberseguridad respaldado por EE.UU., con una inversión de $1.5 millones, esta vez para SENAFRONT.



Este nuevo centro fortalece… pic.twitter.com/EkB0ZhJ8wC — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) June 16, 2026

En 2025, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en materia de seguridad para ampliar los entrenamientos conjuntos en territorio panameño.

Aunque el acuerdo generó críticas por una supuesta cesión de soberanía, las autoridades panameñas sostienen que se trata de un mecanismo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la protección del Canal.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno de Panamá también puso en marcha una escuela de inteligencia y contrainteligencia para capacitar a integrantes del Senan y de otras instituciones frente a amenazas emergentes como el cibercrimen, el terrorismo híbrido y las operaciones de desinformación.

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