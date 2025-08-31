Cerrar X
Kristi_Noem_b2560f0a29
EUA expandirá las operaciones de inmigración en Chicago

Kristi Noem dijo que era una “prerrogativa” de Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, como lo hizo en Los Ángeles en junio

 La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el domingo que la administración federal pronto expandirá las operaciones de inmigración en Chicago, confirmando los planes para aumentar la presencia de agentes federales en la tercera ciudad más grande del país, mientras el presidente Donald Trump continúa arremetiendo contra el liderazgo demócrata de Illinois.

Los comentarios de Noem se producen después de que el Departamento de Seguridad Nacional solicitó la semana pasada apoyo logístico limitado a los oficiales de la Estación Naval Great Lakes para respaldar las operaciones anticipadas de la agencia. La instalación militar se encuentra a unos 56 kilómetros (35 millas) al norte de Chicago.

“Hemos tenido operaciones en curso con ICE en Chicago... pero tenemos la intención de agregar más recursos a esas operaciones”, dijo Noem durante una aparición en “Face the Nation” de CBS News.

deportaciones-eeuu-2019.jpg

Noem se negó a proporcionar más detalles sobre el aumento planificado de oficiales federales. Esto ocurre después de que la administración Trump desplegó elementos de la Guardia Nacional en Washington, D.C., para abordar el crimen, la inmigración y la indigencia, y dos meses después de enviar tropas a Los Ángeles.

Trump arremetió contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker, en una publicación en redes sociales el sábado, advirtiéndole que debe resolver rápidamente los problemas de criminalidad de Chicago “o vamos a intervenir”. El presidente republicano también ha sido crítico con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Johnson y Pritzker rechazan la movilización federal, afirmando que el crimen ha disminuido en Chicago. Están planeando demandar si Trump avanza con el plan.

Trump

Johnson firmó una orden que prohíbe al Departamento de Policía de Chicago ayudar a las autoridades federales con la aplicación de la ley de inmigración civil o cualquier patrulla, control de tráfico y puntos de control relacionados durante el aumento.

Chicago alberga una gran población inmigrante, y tanto la ciudad como el estado de Illinois tienen algunas de las reglas más estrictas del país contra la cooperación con los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración del gobierno federal. Eso a menudo ha puesto a la ciudad y al estado en desacuerdo con la administración de Trump mientras intenta llevar a cabo su agenda de deportación masiva.

En una entrevista emitida el domingo en “Face the Nation”, Pritzker afirmó que los planes de Trump para movilizar fuerzas federales en la ciudad pueden ser parte de un plan para “detener las elecciones en 2026 o, francamente, tomar el control de esas elecciones”.

Kristi Noem

Noem dijo que era una “prerrogativa” de Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, como lo hizo en Los Ángeles en junio en medio de protestas por la inmigración en la ciudad de California.

“Sé que LA no estaría en pie hoy si el presidente Trump no hubiera tomado medidas”, dijo Noem. “Esa ciudad hubiera ardido si se hubiera dejado a merced del alcalde y el gobernador de ese estado”.


