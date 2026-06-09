EUA lanza ataques contra Irán por derribo de helicóptero Apache

Según el Comando Central de Estados Unidos, el martes se lanzaron ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz.

Los ataques, que según los militares se llevaron a cabo en legítima defensa, fueron ordenados por el presidente Trump. «La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada», declaró el Comando Central en un comunicado.

El martes, Trump acusó a Irán de derribar un helicóptero Apache estadounidense, lo que desencadenó una operación de rescate sin precedentes y provocó que Trump amenazara con una respuesta al incidente.

Derribo desencadena carrera contrarreloj para encontrar a estadounidenses

El derribo del helicóptero a última hora del lunes desencadenó una carrera contrarreloj para encontrar a dos tripulantes estadounidenses que habían escapado del Apache, un pequeño helicóptero de ataque que no dispone de asientos eyectables. Fueron rescatados por un dron estadounidense en una operación marítima sin precedentes.

"Nuestros poderosos militares me acaban de informar que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz, Hubo dos pilotos involucrados, ambos ilesos. Sin embargo, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", declaró Trump en Truth Social.

Comando Central declara inicio de la investigación de accidente

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, declaró el martes que se está investigando la causa del accidente. Los helicópteros Apache han estado volando a baja altura sobre el estrecho para realizar patrullas marítimas y ataques de precisión, lo que los coloca al alcance de los drones que Irán dispara a través del estrecho.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en una entrevista con Al Jazeera que las fuerzas de Teherán no atacaron deliberadamente un helicóptero estadounidense.

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