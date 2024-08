El principal conspirador de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Khalid Shaikh Mohammad, ha aceptado declararse culpable, según informó el miércoles el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Se espera que Mohammad y dos cómplices presenten sus declaraciones de culpabilidad ante la comisión militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba, la próxima semana.

Este acuerdo de culpabilidad se produce más de 16 años después del inicio del proceso judicial y más de 20 años después de los ataques que causaron casi 3,000 muertes.

Las familias de las víctimas han expresado su deseo de que los acusados admitan formalmente su culpabilidad.

Los términos del acuerdo no fueron divulgados de inmediato por el Pentágono. Sin embargo, según el New York Times, funcionarios no identificados indicaron que el acuerdo incluye la condición de que los acusados no enfrenten la pena de muerte.

La Guerra contra el Terrorismo

Estados Unidos reaccionó con dolor y consternación tras los ataques del 11 de septiembre, contando con la solidaridad internacional.

Su respuesta incluyó las invasiones de Afganistán e Irak, y la operación especial que resultó en la muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en Pakistán.

Es importante distinguir entre las situaciones de Afganistán e Irak. La invasión de Afganistán fue una acción militar respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU como acto de autodefensa, logrando derrocar a los talibanes en pocos meses.

Por otro lado, la invasión de Irak en 2003, ordenada por George W. Bush, no tuvo la misma legitimidad. Se basó en acusaciones infundadas de vínculos de Saddam Hussein con los terroristas del 11-S y de la producción de armas de destrucción masiva.

