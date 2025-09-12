Cerrar X
Internacional

EUA no pedirá la pena de muerte para exlíderes de los Zetas

La Fiscalía de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas

  • 12
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía General de Estados Unidos notificó que no buscará la pena de muerte en el juicio contra Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como “El Z-40” y “El Z-42”, exlíderes del cártel de Los Zetas.

El anuncio se hizo mediante un oficio presentado ante la jueza Trevor McFadden, de la Corte Federal del Distrito de Columbia.

En el documento se precisa que la decisión fue “respetuosamente” autorizada por el Departamento de Justicia, con la firma de la jefa interina de la sección de Narcóticos, Sophia Juárez.

Los hermanos Treviño Morales fueron extraditados a EUA en marzo de 2025 y enfrentan cargos federales por narcotráfico, crimen organizado transnacional y violencia extrema.

Cabe señalar que la acusación sostiene que incluso desde prisión en México continuaron coordinando operaciones criminales.

El expediente los vincula con masacres en México, como la de Allende, Coahuila, en 2011, además de múltiples asesinatos relacionados con la estructura de Los Zetas.

Pruebas en su contra

En la primera audiencia, realizada el 12 de junio de 2025, la Fiscalía presentó un vasto volumen de evidencia: cinco millones de archivos, entre ellos 490 mil llamadas interceptadas, transcripciones de conversaciones, documentos judiciales e informes de inteligencia.

La defensa de los Treviño Morales estuvo presente, pero no se planteó ningún acuerdo de culpabilidad ni reducción de penas.

Lo que viene en el juicio

La próxima audiencia quedó programada para el 14 de octubre de 2025, ahí se definirán los siguientes pasos del proceso judicial, aunque la pena capital ya fue descartada.


