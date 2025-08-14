EUA ofrece hasta US$26 millones por líderes de Cárteles Unidos

Estados Unidos ofreció este jueves recompensas de hasta 26 millones de dólares por información que lleve a la captura de cinco presuntos líderes de Carteles Unidos, organización criminal mexicana recientemente designada como grupo terrorista, y anunció sanciones financieras para cortar sus fuentes de financiamiento.

El Departamento de Estado señaló a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, por quien ofrece hasta 10 millones de dólares; a Nicolás Sierra, alias El Gordo, y Alfonso Fernández, alias Poncho, con una recompensa de 5 millones cada uno; así como a Luis Barragán, alias R5, y Édgar Orozco, alias El Kamoni, por quienes ofrece 3 millones.

Las autoridades estadounidenses los identifican como líderes de una red criminal dedicada a la producción de fentanilo y al tráfico de cocaína desde Colombia.

Carteles Unidos surgió en Michoacán como una coalición de grupos criminales locales para frenar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ofrecimiento de recompensas se complementa con sanciones del Departamento del Tesoro contra Carteles Unidos y Los Viagras.

“El Tesoro, junto a nuestros socios en la aplicación de la ley, continúa atacando los esfuerzos de los carteles por generar ingresos para sus esquemas criminales y violentos”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Las medidas se producen dos días después de la extradición desde México de 26 narcotraficantes de alto perfil acusados de tráfico de cocaína, homicidio y de continuar operando desde prisiones mexicanas. Los detenidos ya enfrentan cargos en Nueva York.

Se trata de la segunda entrega masiva de narcotraficantes acordada entre México y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia en enero pasado.

Durante su actual administración, Trump ha designado a ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitido más de 150 órdenes de arresto federales y desplegado a más de 5,000 militares en la frontera sur y el Caribe.

Comentarios