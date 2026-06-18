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Internacional

EUA ofrece US$15 millones por líderes de la Mara Salvatrucha

Estados Unidos anunció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que permita capturar a dos presuntos líderes de la MS-13 en Honduras

  • 18
  • Junio
    2026

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de dos presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, identificados como Yulan Adonay Archaga Carías, alias "Porky", y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias "Cuervo".

De acuerdo con el Departamento de Estado, se ofrecen hasta 10 millones de dólares por datos que permitan localizar y detener a Archaga Carías, mientras que por Morales Zelaya la recompensa asciende a cinco millones de dólares.

Según la acusación presentada en Estados Unidos, ambos son los integrantes de mayor rango de la Mara Salvatrucha en Honduras y estarían al frente de las principales actividades ilícitas de la organización.

Las autoridades estadounidenses los responsabilizan de dirigir operaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

Además, Archaga Carías figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Investigación es encabezada por grupo especial

La búsqueda de ambos presuntos líderes está a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por diversas agencias del Gobierno de Estados Unidos y enfocado en combatir a los cárteles del narcotráfico.

Las autoridades señalaron que el objetivo es desarticular las estructuras criminales vinculadas con organizaciones consideradas de alta peligrosidad.

El presidente Donald Trump clasificó el año pasado a la Mara Salvatrucha como organización terrorista, al igual que a los principales cárteles mexicanos del narcotráfico y a la organización venezolana Tren de Aragua.

La Mara Salvatrucha surgió en la década de 1980 en Los Ángeles, California, entre jóvenes salvadoreños.

Con el paso del tiempo extendió sus operaciones hacia Centroamérica y distintas regiones de Estados Unidos, donde se le atribuyen delitos como extorsión, tráfico de drogas y otras actividades violentas.


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