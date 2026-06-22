EUA propone a De la Espriella alianza contra el narcotráfico

El secretario de Guerra de EUA, Pete Hegseth, invitó al presidente electo de Colombia a fortalecer cooperación militar contra cárteles con apoyo de Trump

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, además de felicitar a Abelardo De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar, lo invitó a estrechar la cooperación militar entre ambos países para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales de la región.

A través de su cuenta oficial de X, Hegseth afirmó que lanzó la invitación.

"Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los carteles", escribió.

De acuerdo con el secretario de Guerra, la intención de esta invitación tiene como objetivo revitalizar la alianza militar entre ambos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos y combatir a los “narcoterroristas”.

Congratulations President-Elect @ABDELAESPRIELLA "El Tigre" on your historic victory in Colombia.



We invite your incoming administration to work with the Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) to reinvigorate the military alliance between our two… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 23, 2026

El funcionario calificó además de "histórica" la victoria electoral de De la Espriella, conocido como El Tigre, en un nuevo gesto de respaldo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia el político de ultraderecha.

Esta invitación de Hegseth llega después de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que habló telefónicamente con el colombiano tras los comicios y alabara su triunfo.

“Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, señaló el mandatario durante un acto en el Despacho Oval.

Trump también publicó en la red social Truth un mensaje en el que felicitó al candidato del movimiento Defensores de la Patria y dijo esperar “construir una relación poderosa” con Colombia.

La victoria del ultraderechista marca un giro en las relaciones entre la Administración de Trump y el Gobierno saliente del presidente colombiano Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario rechaza.