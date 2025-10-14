Cerrar X
inter_visa_af4ccbdc1c
Internacional

EUA revoca visas a 6 extranjeros por comentarios sobre Kirk

Los seis extranjeros a los que les revocaron sus visas por comentarios sobre el activista son de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica

  • 14
  • Octubre
    2025

El gobierno de Donald Trump ha revocado las visas de seis extranjeros que, según funcionarios de Estados Unidos, hicieron comentarios despectivos o se burlaron de la muerte del activista conservador Charlie Kirk el mes pasado.

El Departamento de Estado dijo el martes que había determinado retirarles sus visas tras revisar sus publicaciones en redes sociales sobre Kirk, quien fue asesinado mientras hablaba en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre.

El anuncio se produjo mientras Trump le otorgaba póstumamente el más alto honor civil de Estados Unidos: la Medalla Presidencial de la Libertad.

El gobierno estadounidense y sus partidarios han ido contra personas por sus comentarios sobre Kirk, lo que ha llevado al despido o a otras medidas contra periodistas, maestros y otros, generando preocupaciones sobre la libertad de expresión.

Los seis extranjeros a los que les revocaron sus visas estadounidenses eran de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. No fueron identificados.

Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración", dijo el Departamento de Estado. "Los extranjeros que se aprovechan de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”.

El vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios de Estados Unidos han alentado a las personas a denunciar el lenguaje ofensivo sobre Kirk que vean en internet. En un tuit publicado el mes pasado, el subsecretario de Estado Christopher Landau pidió a los usuarios de redes sociales que lo copien en cualquier publicación relevante, diciendo que estaba personalmente “disgustado de ver a algunos en redes sociales alabando, racionalizando o minimizando el evento, y he instruido a nuestros funcionarios consulares a tomar las medidas apropiadas”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tarjetas_bienestar_1_41d8b75334
Entregan Tarjeta Bienestar a mujeres de Santa Catarina
EH_UNA_FOTO_e122b32d96
Se aplicarán 17 mil 687 dosis de vacuna contra el sarampión
EH_UNA_FOTO_60_480c5e7f2a
Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo con cambios
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_cibanco_3f74005da0
Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos
finanzas_d705b81381
Agosto, mes con más quejas ante Prodecon NL
finanzas_sat_30dbbe6676
Afina SAT ‘dientes legales’ y gana más juicios a contribuyentes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×