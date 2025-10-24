EUA sanciona a Petro y su familia por acusación de narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones el viernes a su homólogo colombiano Gustavo Petro, a su familia y a un miembro de su gobierno por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas, intensificando drásticamente las tensiones con el mandatario izquierdista de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América del Sur.

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso las sanciones contra Petro; su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti.

Petro “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, según dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado. "El presidente (Donald) Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país".

Las sanciones recrudecen un creciente enfrentamiento entre el presidente republicano de Estados Unidos y el primer gobernante izquierdista de Colombia, que en gran parte surgió a raíz de los mortales ataques del ejército estadounidenses contra embarcaciones en aguas de América del Sur que supuestamente transportaban estupefacientes.

Esta semana, el gobierno de Trump amplió su ofensiva naval al océano Pacífico, donde se trafica gran parte de la cocaína de los mayores productores del mundo, incluida Colombia. Y en una escalada del poderío militar en la región, el ejército de Estados Unidos enviará un portaaviones a aguas de Sudamérica, anunció el Pentágono el viernes.

Petro responde “jamás de rodillas”

Después de que se anunciaran las sanciones estadounidenses, Petro nombró a un abogado que, según él, lo representará en Estados Unidos.

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", aseguró el presidente Petro en la red social X. "Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", agregó.

En tanto, el ministro Benedetti indicó que la sanción es una represalia por haber defendido a Petro cuando lo tildaron de narcotraficante. “Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante”, indicó en X.

El mes pasado, por primera vez en casi 30 años, Estados Unidos añadió a Colombia, el principal receptor de asistencia estadounidense en la región, a su lista de naciones que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico.

Tras esa decisión, el Departamento de Estado estadounidense "recortará la asistencia para Colombia", dijo el portavoz Tommy Pigott en redes sociales. Se prevé que la ayuda estadounidense se reduzca al menos un 20%, o aproximadamente 18 millones de dólares, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para ofrecer detalles que no se han hecho públicos. La cantidad era una estimación y podría cambiar.

Comentarios