Fallecen 10 personas tras caída de avioneta en Bahamas

Diez personas perdieron la vida luego de que una avioneta de la aerolínea Flaming Air se estrellara poco después de despegar de un aeropuerto en Bahamas

Diez personas perdieron la vida luego de que una avioneta de la aerolínea Flaming Air se estrellara poco después de despegar de un aeropuerto en la isla de North Andros, en Bahamas, informaron las autoridades del país.

De acuerdo con la Fuerza Policial de Bahamas, el accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del viernes, cuando la aeronave despegó del aeródromo y, por causas que aún se investigan, cayó en una zona boscosa.

Several people killed after Flamingo Air plane crashes in San Andros, The Bahamas, locals say. pic.twitter.com/DJ7F2XgNgg — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 10, 2026

Equipos de rescate encontraron la aeronave en llamas

Elementos de la estación de Policía de Nichols Town y equipos de emergencia acudieron al lugar del siniestro, donde localizaron la avioneta envuelta en llamas.

Durante las labores de rescate fue encontrado con vida un hombre de 24 años, quien recibió atención inmediata y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Las autoridades también localizaron nueve cuerpos calcinados entre los restos de la aeronave, con lo que el saldo del accidente ascendió a diez víctimas mortales, correspondientes a nueve hombres y una mujer.

Inician investigaciones

Los cuerpos fueron trasladados a la isla de San Andros, donde permanecerán bajo resguardo hasta ser enviados a una clínica forense para su identificación oficial.

La Fuerza Policial de Bahamas informó que detectives del Departamento de Investigaciones Criminales fueron enviados al sitio para colaborar en las indagatorias, mientras que oficiales de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos iniciaron una investigación independiente para determinar las causas del desplome.