Internacional

Gases de efecto invernadero alcanzan niveles récord, advierte ONU

La ONU alerta sobre niveles récord de CO2 en la atmósfera, lo que está 'turbocargando' el clima y causando eventos extremos

  15
  Octubre
    2025

La agencia meteorológica de la ONU dijo que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron nuevos récords el año pasado, y el calor atrapado por estos gases de efecto invernadero está “turbocargando” el clima de la Tierra y causando un clima más extremo.

La Organización Meteorológica Mundial dijo en su último boletín sobre gases de efecto invernadero que las tasas de crecimiento de CO2 se han triplicado desde la década de 1960, y las emisiones de actividades humanas y más incendios forestales han contribuido a un "ciclo climático vicioso".

La agencia con sede en Ginebra dijo que el aumento de la concentración media global de dióxido de carbono de 2023 a 2024 supuso el nivel anual más alto de cualquier período de un año desde que comenzaron las mediciones en 1957.

“El calor atrapado por el CO2 y otros gases de efecto invernadero está turbocargando nuestro clima y llevando a un clima más extremo”, afirmó en un comunicado Ko Barrett, subsecretaria general de la OMM. "Reducir las emisiones es, por lo tanto, esencial no solo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de la comunidad".

El aumento en 2024 está poniendo al planeta en camino de un aumento de temperatura a largo plazo, dijo la OMM. Señaló que las concentraciones de metano y óxido nitroso, otros gases de efecto invernadero causados por la actividad humana, también han alcanzado niveles récord.


