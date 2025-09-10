Cerrar X
Internacional

Guatemala rechaza campaña de EUA por uso de imagen de migrante

Autoridades manifestaron su indignación por la forma en que utilizaron la fotografía como parte de la campaña antinmigrante

  • 10
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Guatemala rechazó a una campaña del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la que utilizó la imagen de un migrante guatemalteco detenido y posteriormente deportado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó en un comunicado "indignación" por el uso de la fotografía de un connacional como parte de la campaña de ICE difundida en redes sociales.

La campaña retrató bajo un enfoque que refuerza estigmas y prejuicios contra las personas migrantes.

"Rechazamos cualquier manifestación xenofóbica y discriminatoria hacia las personas migrantes, recordando, ante todo, la prevalencia de la dignidad de las personas que, por diversas razones, decidan migrar fuera de nuestro territorio", puntualizó la Cancillería.

La polémica surge luego de que la Casa Blanca compartió la imagen de un muñeco chino inspirado en la imahen de un migrante guatemalteco deportado, mientras que la Administración de Donald Trump eleva el uso de ilustraciones en redes sociales para su campaña de deportaciones. 

La imagen corresponde a Cristian Soto Galeano, un ciudadano de Guatemala con enanismo detenido el lunes por ICE en Nueva Orleans, que estuvo sentenciado a dos años de prisión por "comportamiento indecente" con una persona menor de edad, según expuso la Casa Blanca en un mensaje posterior.

La Cancillería guatemalteca reiteró la disposición de trabajar con Estados Unidos para impulsar una migración "segura, ordenada y regular". También, subrayó los aportes que los migrantes realizan en los países de destino, tanto en el ámbito económico como en el cultural.

 


