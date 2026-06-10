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Internacional

'Hablé con oficiales de Irán durante nuevo ataque de EUA': Trump

De acuerdo con FOX, el mandatario estadounidense habría insistido a un grupo de altos mandos de Irán que acepten las condiciones de un acuerdo de paz

  • 10
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que habló con oficiales de Irán desde la Casa Blanca para exigir que acepten sus negociaciones mientras el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizaba bombardeos en la República Islámica.

De acuerdo con la cadena de noticias FOX, el mandatario estadounidense habría insistido a un grupo de altos mandos de Irán que acepten las condiciones de un acuerdo de paz.

En su llamada con los oficiales iraníes, Trump habría detallado que durante los operativos de esta noche no hubo colaboración de Israel, como en otras ocasiones.

Y es que este miércoles las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque en contra de "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" del país persa.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones ni los objetivos, sostuvo que los "bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán".


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