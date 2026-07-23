Esta revelación llega en medio de una mayor preocupación por las capacidades de ciberseguridad de los modelos potentes de las empresas

Inicio / Internacional / Hackeo provocado por OpenAI enciende alertas sobre IA

El escape del control humano de uno de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) perteneciente a OpenAI, provocó que empresas se alertaran por los nuevos modelos que buscan vulnerabilidades.

Este hecho fue considerado como un "episodio sin precedentes", por lo que la empresa indicó que sus modelos avanzados usaron credenciales robadas para irrumpir en los servidores de una startup de IA.

OpenAI señaló que había encargado a los modelos de IA implicados que llevaran a cabo una “explotación avanzada usando rutas de ataque complejas” para poner a prueba capacidades cibernéticas.

Vigilar el comportamiento de un agente después de los hechos, como OpenAI está haciendo ahora con su investigación, ya no es suficiente, sostuvo.

La revelación llega en medio de una mayor preocupación por las capacidades de ciberseguridad de los modelos potentes.

Hackeo revela parte del ensayo ante vulnerabilidad de empresas

Algunos expertos dicen que el hackeo forma parte del ensayo y error que acompaña el desarrollo de las capacidades de ciberseguridad y que no es motivo de pánico.

La revelación ha despertado escepticismo entre quienes sostienen que a OpenAI le conviene hacer que su tecnología parezca más aterradora.

El hackeo reavivó los llamados en algunos sectores a aumentar las regulaciones y la supervisión de las empresas de IA.

Especialistas señalaron que Estados Unidos tendrá que iniciar conversaciones con su mayor competidor en IA, China, sobre la necesidad de evitar que el sistema operativo eluda el control humano.