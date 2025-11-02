Hamas entregará cuerpos de tres rehenes israelíes

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezedin al Qasam, anunció este domingo que entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes a las 18:00 horas, como parte del acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Israel y el movimiento islamista palestino.

A través de su canal de Telegram, el grupo señaló que los cuerpos pertenecen a soldados israelíes capturados, hallados este mismo día “en el camino de uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza”.

La entrega se realizará bajo el marco del intercambio de prisioneros y rehenes incluido en la tregua vigente.

Hasta la fecha, Hamas ha devuelto los restos de 17 de los 28 cuerpos que permanecían en Gaza y que debían ser entregados al inicio del cese al fuego.

El grupo justificó los retrasos argumentando que la búsqueda y localización de cadáveres resulta “compleja y difícil” en medio de la devastación total del enclave palestino.

Los continuos aplazamientos en las entregas han generado malestar dentro del gobierno israelí.

El Foro de familiares de rehenes urgió al primer ministro a “actuar con determinación y firmeza” para garantizar que Hamas cumpla sus compromisos y que los cuerpos de todos los rehenes muertos sean repatriados sin más demoras.

La entrega de estos cuerpos se da en un contexto de tregua frágil y tensiones diplomáticas mientras continúan las negociaciones mediadas por Egipto y Qatar para ampliar el cese al fuego y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

