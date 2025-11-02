Cerrar X
AP_25305766237670_d0987a2fdd
Internacional

Hamas entregará cuerpos de tres rehenes israelíes

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezedin al Qasam, anunció este domingo que entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes a las 18:00 horas

  • 02
  • Noviembre
    2025

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezedin al Qasam, anunció este domingo que entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes a las 18:00 horas, como parte del acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Israel y el movimiento islamista palestino.

A través de su canal de Telegram, el grupo señaló que los cuerpos pertenecen a soldados israelíes capturados, hallados este mismo día “en el camino de uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza”.

La entrega se realizará bajo el marco del intercambio de prisioneros y rehenes incluido en la tregua vigente.

Hasta la fecha, Hamas ha devuelto los restos de 17 de los 28 cuerpos que permanecían en Gaza y que debían ser entregados al inicio del cese al fuego.

El grupo justificó los retrasos argumentando que la búsqueda y localización de cadáveres resulta “compleja y difícil” en medio de la devastación total del enclave palestino.

Los continuos aplazamientos en las entregas han generado malestar dentro del gobierno israelí.

El Foro de familiares de rehenes urgió al primer ministro a “actuar con determinación y firmeza” para garantizar que Hamas cumpla sus compromisos y que los cuerpos de todos los rehenes muertos sean repatriados sin más demoras.

La entrega de estos cuerpos se da en un contexto de tregua frágil y tensiones diplomáticas mientras continúan las negociaciones mediadas por Egipto y Qatar para ampliar el cese al fuego y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_3_fb49c2a75c
Zelensky anuncia reunión con Trump el próximo lunes
Hamas_af084226cf
Hamás dice que liberará a seis rehenes israelíes vivos el sábado
trump_se_acredita_la_liberacion_de_soldados_israelies_ef56fb272f
Trump se acredita la liberación de soldados israelíes
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T144429_075_3d57314022
Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T144419_466_e683773855
Gobernador confirma motivo de renuncia de secretario de Finanzas
G42_Yy_Uq_W8_A_Aa_Try_735645fab5
Enfrentamiento en Puebla deja tres policías muertos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×