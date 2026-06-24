Anteriormente, las homilías captaron la atención de los fieles católicos luego de que el sumo pontífice se pronunciara en contra del dominio de la IA

Inicio / Internacional / Homalías y discursos de León XIV llegan por primera vez en inglés

Una recopilación de los primeros escritos públicos del papa León XIV se publicará el próximo otoño por primera vez en una versión en inglés.

De acuerdo con el grupo Penguin Random House Christian Publishing Group, este lanzamiento se encuentra programado para el próximo mes de septiembre.

Será titulado como “Freedom Under Grace: Reflections on the Spiritual Tradition That Formed Me”

Será titulado como “Freedom Under Grace: Reflections on the Spiritual Tradition That Formed Me”, lo que en español se traduciría como "Libertad bajo la gracia: reflexiones sobre la tradición espiritual que me formó".

“Freedom from Grace” incluye homilías, discursos y otros trabajos de Robert Prevost, de cuando fue prior general de la Orden de San Agustín entre 2001 y 2013.

De acuerdo con el vicepresidente de la casa editora, Campbell Wharton, este capítulo será una ventana a la profundidad espiritual y la visión del hombre.

“Cada capítulo es una ventana a la profundidad espiritual y la visión del hombre que con el tiempo se convertiría en el papa León, con un mensaje urgente de amor y servicio para afrontar los desafíos del mundo actual. Es un libro para cualquier católico, pero también para cualquier cristiano o buscador espiritual que esté buscando orientación y esperanza para vivir una vida que transforme el mundo”.

Anteriormente, las homilías captaron la atención de los fieles católicos luego de que el sumo pontífice se pronunciara en contra del dominio de la IA.

El papa León XIV pide luchar contra el 'dominio' de la IA

Este lunes, el papa León XIV presentó su primera encíclica, denominada Magnifica Humanitas (“Magnífica humanidad”), un documento centrado en los desafíos éticos, sociales y espirituales que plantea la inteligencia artificial (IA), así como la necesidad de garantizar que el desarrollo tecnológico permanezca al servicio de las personas y del bien común.

Firmada el 15 de mayo de 2026, en el 135 aniversario de la histórica encíclica Rerum Novarum, la carta papal establece un paralelismo entre la revolución industrial del siglo XIX y la revolución digital actual.