Internacional

Hombre enfrenta a tirador armado y salva vidas en Bondi Beach

En medio del caos, logró arrebatarle el rifle y lo apuntó con su propia arma, impidiendo que continuara disparando contra la multitud.

  • 14
  • Diciembre
    2025

La tragedia que sacudió a Bondi Beach, en Sídney, dejó decenas de víctimas y escenas de pánico difíciles de borrar. Sin embargo, entre los disparos y la confusión, una acción individual se convirtió en un punto clave para evitar un número mayor de muertes. Se trata de Ahmed al Ahmed, un comerciante de frutas de 43 años, cuya reacción espontánea fue reconocida por autoridades australianas como decisiva.

Ahmed se encontraba en la playa como visitante cuando inició el tiroteo. Sin experiencia en el manejo de armas ni entrenamiento táctico, decidió actuar al ver el peligro inmediato que enfrentaban cientos de personas reunidas en el lugar.

El momento que cambió el curso del ataque

De acuerdo con el testimonio de su primo, Mustafa, Ahmed enfrentó directamente a uno de los atacantes durante el tiroteo. En medio del caos, logró arrebatarle el rifle y lo apuntó con su propia arma, impidiendo que continuara disparando contra la multitud.

Durante el forcejeo, un segundo tirador, ubicado en un punto elevado, presuntamente un puente peatonal cercano, abrió fuego contra Ahmed. El comerciante recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la mano, lesiones que requirieron intervención quirúrgica.

A pesar de las heridas, su acción permitió ganar tiempo crucial para que decenas de personas huyeran y para que las fuerzas de seguridad intervinieran. Las autoridades confirmaron que salvó muchas vidas, aunque el número exacto no puede determinarse.

Un ataque que estremeció a Australia

El tiroteo ocurrió la tarde del sábado, alrededor de las 18:45 horas locales, durante una celebración judía por Janucá que congregó a cerca de mil personas. Testigos relataron escenas de pánico inmediato, con asistentes huyendo hacia calles, parques y estacionamientos cercanos.

El saldo oficial reporta al menos 16 personas fallecidas y 38 heridas. La policía confirmó que dos presuntos agresores fueron neutralizados: uno murió abatido y otro permanece gravemente herido, mientras se investiga la posible participación de un tercer hombre armado.

Reconocimiento oficial a la valentía civil

El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó las imágenes como “la escena más increíble que he visto jamás” y subrayó que muchas personas están vivas gracias a la valentía de Ahmed. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también destacó el ejemplo de ciudadanos que corrieron hacia el peligro para ayudar a otros.

 


