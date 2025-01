Hombre que murió en explosión de Cybertruck era del Ejército

La persona que murió en la explosión de una Cybertruck cargada con explosivos frente a un hotel del presidente electo Donald Trump en Las Vegas era un soldado activo del Ejército, informaron autoridades este jueves.

Dos oficiales identificaron al hombre dentro del vehículo Tesla como Matthew Livelsberger. Los agentes informaron a la agencia de noticias The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar de una investigación en curso.

Livelsberger era miembro de los Boinas Verdes, una unidad de fuerzas especiales y expertos en guerra de guerrillas, según un comunicado del Ejército. Se incorporó a las fuerzas armadas en 2006, ascendiendo en el escalafón, y estaba en licencia aprobada cuando murió, indicó el comunicado. Los Boinas Verdes trabajan para contrarrestar a terroristas en el extranjero utilizando técnicas no convencionales.

Livelsberger estuvo un tiempo en la base anteriormente conocida como Fort Bragg, una enorme base militar en Carolina del Norte, sede del comando de fuerzas especiales del Ejército.

El FBI dijo en una publicación en X que estaba “realizando actividades policiales” en una casa en Colorado Springs relacionadas con la explosión del miércoles, pero no proporcionó más detalles.

La explosión del vehículo, cargado con morteros de fuegos artificiales y bidones de combustible para campamento, ocurrió varias horas después de que Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años, embistiera con una camioneta a una multitud en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans en la madrugada de Año Nuevo, matando al menos a 15 personas antes de ser abatido por la policía.

Explosión de Tesla Cybertruck en Las Vegas deja un muerto y siete heridos



Un Tesla Cybertruck explotó esta mañana en la entrada principal del Trump International Hotel, ubicado al norte del Strip en Las Vegas. La detonación dejó un saldo de una persona fallecida dentro del… pic.twitter.com/zvjPCNg5Fi — El Horizonte (@ElHorizontemx) January 1, 2025

Ese incidente es investigado como un ataque terrorista, y el FBI indicó este jueves que el conductor actuó solo.

Jabbar, veterano del Ejército, también estuvo en Fort Bragg, ahora llamado Fort Liberty, pero un funcionario dijo que, hasta ahora, no hay coincidencias en las labores que realizaron allí.

El FBI señaló que no había vínculo entre los incidentes en Las Vegas y Nueva Orleans.

Siete personas cercanas sufrieron heridas leves cuando el Tesla explotó. El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo el miércoles por la tarde en la red social X que “ahora hemos confirmado que la explosión fue causada por fuegos artificiales muy grandes y/o una bomba llevada en la cajuela del Cybertruck alquilado y no está relacionada con el vehículo en sí”.

“Toda la telemetría del vehículo fue positiva en el momento de la explosión”, escribió Musk.

Las autoridades saben quién alquiló el vehículo con la aplicación Turo en Colorado, dijo el miércoles el jefe policía de Las Vegas, Kevin McMahill.





