Honrará Trump a Charlie Kirk con la Medalla de la Libertad

El presidente Donald Trump anunció que entregará la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo al comentarista conservador Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que el comentarista conservador Charlie Kirk recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil del país, luego de ser asesinado en un evento universitario en Utah.

“Pronto le otorgaremos a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, a título póstumo”, declaró el mandatario durante la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre en el Pentágono.

Trump lo describió como “un gigante de su generación”

El líder republicano condenó el ataque, al que calificó de “atroz”, y destacó la labor de Kirk como activista político: “Fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas”.

Trump también envió un mensaje a la familia del comentarista: “Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus dos hermosos hijos”.

Un asesinato que conmociona a EUA

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el miércoles mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley. 

Según autoridades locales, el agresor habría disparado desde la azotea de un edificio cercano antes de escapar y ocultarse en un vecindario próximo. Hasta ahora continúa la búsqueda del responsable.

Conocido por fundar la organización Turning Point USA, Kirk se convirtió en una de las voces más influyentes entre los jóvenes conservadores.

Era habitual verlo en debates universitarios en los que confrontaba a estudiantes progresistas y en los mítines de campaña de Trump, a quien respaldó activamente.

Además, el activista estuvo presente en la toma de posesión del mandatario, consolidando su cercanía con la Casa Blanca y el movimiento republicano.

 


