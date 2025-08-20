Huracán Erin gana fuerza mientras avanza por la costa este de EUA

El huracán Erin comenzó a fortalecerse nuevamente el miércoles mientras se acercaba a la costa central de Estados Unidos en el Atlántico, generando olas amenazantes que han obligado a cerrar playas desde las Carolinas hasta la ciudad de Nueva York.

Los meteorólogos prevén que la tormenta alcance su punto máximo el jueves y dicen que podría intensificarse nuevamente hasta convertirse en un huracán de categoría 3 o mayor.

Aunque es poco probable que Erin toque tierra a lo largo de la costa este antes de adentrarse de nuevo en el mar, su borde exterior con vientos de fuerza tropical se acercaba a las islas barrera de Carolina del Norte.

El agua comenzó a inundar la ruta principal que conecta las islas, conocidas como Outer Banks, y alrededor de un puñado de casas de playa. Las autoridades esperan que los mayores oleajes durante la marea alta corten carreteras hacia poblados y casas vacacionales en los Outer Banks y generen peligrosas corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

La ciudad de Nueva York cerró sus playas a la natación el miércoles y el jueves. Algunas playas de Nueva Jersey, Maryland y Delaware también estarán cerradas temporalmente.

Frente a Massachusetts, en la isla de Nantucket podrían producirse olas de más de 3 metros (10 pies) más adelante en la semana. Pero la mayor amenaza se centra a lo largo de los Outer Banks, donde los residentes de toda la vida no parecían demasiado preocupados.

“Recuerdo haber sacado canoas de mi patio delantero para ir a la escuela, así que no creo que vaya a ser tan malo”, dijo Jacob Throne, quien vive en la isla de Hatteras y trabaja para tiendas de surf.

Los surfistas acudieron en masa a la costa en Virginia Beach, donde Erin estaba proporcionando olas robustas para los Campeonatos de Surf de la Costa Este y el tipo de oleajes que muchos lugareños no habían visto en un tiempo.

“Somos notorios por no tener olas”, dijo Henry Thompson, quien compitió en el evento de tabla larga abierta. “Usualmente tenemos una competencia de surf y se cancela por falta de olas o simplemente la realizan en olas muy malas”.

Los campeonatos se pausarán el jueves cuando Erin sople directamente frente a la costa de Virginia. Pero Thompson dijo que espera más huracanes y buen surf en los próximos meses.

“Los surfistas soñamos con huracanes todo el año”, comentó.

A pesar de los cierres de playas, algunos nadadores seguían ignorando las advertencias. Los rescatistas salvaron el martes a más de una docena de personas atrapadas en corrientes de resaca en Wrightsville Beach, Carolina del Norte, un día después de que más de 80 personas fueran rescatadas.

Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió sobre los peligros de las corrientes de resaca. Incluso si alguien cree saber cómo manejar una corriente de ese tipo, no es seguro hacerlo en las condiciones actuales.

“Puedes estar tan consciente como quieras”, dijo. “Aun así, puede ser peligroso”.

Una combinación de feroces vientos y enormes olas, de unos 6,1 metros (20 pies) de altura, podría causar inundaciones costeras en muchas comunidades frente a la playa, advirtieron el miércoles las autoridades de Carolina del Norte.

“Las condiciones peligrosas pueden sentirse lejos del ojo, especialmente con un sistema tan grande como Erin”, dijo Will Ray, director de manejo de emergencias del estado.

Docenas de casas de playa ya desgastadas por la erosión crónica de la playa y la pérdida de dunas protectoras podrían estar en riesgo, dijo David Hallac, superintendente de la Costa Nacional de Cabo Hatteras.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también se mantiene vigilante de dos perturbaciones tropicales al este de Erin que podrían convertirse en ciclones con nombre. Con miles de kilómetros (millas) de agua oceánica cálida, los huracanes conocidos como huracanes de tipo Cabo Verde son algunos de los más peligrosos que amenazan a América del Norte.

En los Outer Banks, la mayoría de los residentes decidieron quedarse a pesar de las órdenes de evacuación en las islas Hatteras y Ocracoke.

“Probablemente no nos quedaríamos si viniera directamente hacia nosotros”, dijo Rob Temple, quien opera recorridos en velero en Ocracoke.

Su mayor preocupación era si la ruta principal sería arrasada, y si a los turistas y camiones de reparto se les impediría el paso en la delgada franja de islas de barrera bajas que son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas.

Erin se ha convertido en una tormenta inusualmente grande y engañosamente preocupante, con vientos de tormenta tropical que se extienden 800 kilómetros (500 millas) de borde a borde, aproximadamente la distancia de la ciudad de Nueva York a Pittsburgh.

Erin seguía siendo un huracán de categoría 2 el miércoles, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 180 kilómetros (110 millas) por hora, dijo el NHC. Estaba a unos 480 kilómetros (295 millas) al sursureste del cabo Hatteras en Carolina del Norte.

Se emitieron alertas de tormenta tropical para Carolina del Norte y Virginia, mientras que en las Bermudas el gobierno advirtió a los residentes y turistas que se mantuvieran fuera del agua, ya que se esperan mares agitados hasta el viernes.

Los climatólogos dicen que los huracanes del Atlántico ahora tienen muchas más probabilidades de intensificarse rápidamente hasta convertirse en tormentas poderosas y catastróficas alimentadas por océanos más cálidos.

Comentarios