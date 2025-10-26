Huracán Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4

El huracán Melissa, de categoría 4, continúa su avance por el Caribe y se dirige hacia Jamaica, con pronósticos de rápido fortalecimiento, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Porciones de la isla Española también están bajo alerta por fuertes lluvias e inundaciones repentinas.

Esta mañana, el ojo de la tormenta se ubicaba 180 km al sur de Kingston (Jamaica), con vientos sostenidos de 220 km/h y ráfagas superiores, extendiéndose hasta 35 km desde el centro.

Melissa se desplaza lentamente a 6 km/h hacia el oeste, con previsión de tocar tierra como un "poderoso huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes, afectando también a Cuba.

El NHC advierte sobre catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra, con lluvias acumuladas de 380 a 760 mm y posibles más de 1,000 mm en Jamaica y el sur de la Española hasta mediados de la semana. Se espera que la tormenta llegue a las Bahamas el miércoles.

Hasta ahora, Melissa ha causado tres muertos en Haití y ha dejado a millones sin agua potable en República Dominicana, donde cientos de personas han sido desplazadas.

Las autoridades de Jamaica han alertado sobre la "furia" del huracán, instando a la población a tomar precauciones.

Con Melissa, la temporada de huracanes en el Atlántico ya registra 13 ciclones, entre ellos Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo.

Comentarios