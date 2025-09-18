Cerrar X
Internacional

Hutíes atacan objetivo militar israelí con un misil hipersónico

El grupo yemení lanzó un misil balístico hipersónico hacia la capital de Israel, Tel Aviv y varios drones contra Eliat y Beersheba, en apoyo a Gaza

  • 18
  • Septiembre
    2025

Este jueves el portavoz de los hutíes, Yahya Saree, informó que atacaron diferentes "objetivos sensibles de Israel" con un misil hipersónico y varios drones.

"La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar de alta calidad con un misil balístico hipersónico Palestine 2, dirigido contra un objetivo militar israelí sensible en la zona ocupada de Jaffa [el área metropolitana de Tel Aviv]", reza el comunicado del movimiento. Según Saree, la operación logró su objetivo con éxito y "provocó que millones de sionistas usurpadores huyeran a refugios".

Además del misil balístico hipersónico, los hutíes también hicieron ataques con drones, de los cuales tres hicieron impacto contra diferentes objetivos en la ciudad de Eliat y uno alcanzó un objetivo en la zona de Beersheba.

El grupo ha realizado ataques constantes contra Israel en apoyo a la Franja de Gaza desde que inició el conflicto en octubre de 2023.


