Hutíes atacan objetivo militar israelí con un misil hipersónico
El grupo yemení lanzó un misil balístico hipersónico hacia la capital de Israel, Tel Aviv y varios drones contra Eliat y Beersheba, en apoyo a Gaza
- 18
-
Septiembre
2025
Este jueves el portavoz de los hutíes, Yahya Saree, informó que atacaron diferentes "objetivos sensibles de Israel" con un misil hipersónico y varios drones.
"La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar de alta calidad con un misil balístico hipersónico Palestine 2, dirigido contra un objetivo militar israelí sensible en la zona ocupada de Jaffa [el área metropolitana de Tel Aviv]", reza el comunicado del movimiento. Según Saree, la operación logró su objetivo con éxito y "provocó que millones de sionistas usurpadores huyeran a refugios".
Además del misil balístico hipersónico, los hutíes también hicieron ataques con drones, de los cuales tres hicieron impacto contra diferentes objetivos en la ciudad de Eliat y uno alcanzó un objetivo en la zona de Beersheba.
El grupo ha realizado ataques constantes contra Israel en apoyo a la Franja de Gaza desde que inició el conflicto en octubre de 2023.
