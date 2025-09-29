Identifican al muerto en tiroteo en centro de ICE en Dallas

El hombre que murió durante el ataque a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas ya fue identificado.

Según información de funcionarios federales dada a conocer este lunes, se trata de Norlan Guzmán Fuentes, de 37 años, el cual era un detenido de nacionalidad salvadoreña.

Durante el ataque, otros dos detenidos resultaron gravemente heridos el pasado miércoles cuando el hombre comenzó a disparar contra la oficina de campo del ICE y una vagoneta que se ubicaba en una zona cercada en la que se encontraban los detenidos.

Las autoridades han dicho que el agresor, Joshua Jahn, de 29 años, disparó indiscriminadamente desde una azotea cercana. Afirmaron que odiaba al gobierno de Estados Unidos y quería incitar al terror matando a agentes federales.

Ningún elemento del ICE resultó herido durante el ataque, y Jahn se quitó la vida pocos instantes después.

La dependencia señaló que no estaba enterada de cuándo o dónde fue que Guzmán Fuentes ingresó a Estados Unidos, pero sí detalló que ya había sido arrestado por cargos penales en 2012 en Florida y en 2021 en Texas.

Además, la agencia dijo que fue transferido a su custodia el pasado miércoles, después de haber sido arrestado en agosto.

