Indagan filtración de audios sobre manejo de fondos en Paraguay

El Ministerio Público de Paraguay abrió una investigación en contra de dos senadores tras la difusión de supuestos audios donde se menciona diversos recursos monetarios.

Se destaca la distribución de recursos de una donación de 8 millones de dólares de Taiwán, así como supuestos pedidos de cargos públicos y de pagos por votos en la Cámara Alta.

Mediante una rueda de prensa, el fiscal Emiliano Rolón se dispuso a abrir un oficio contra Norma Aquino y Javier Vera, "en relación a audios que involucrarían a los mencionados legisladores".

Aparentemente, los aliados del gobernante Partido Colorado, Vera comenta a Aquino que en una visita a Justo Zacarías, el director paraguayo le dijo esperar que "cumpla" con él después de que presuntamente ayudara a un hermano del funcionario.

Se mencionó que la donación de Taiwán sería distribuida entre los senadores oficialistas Lizarella Valiente, Juan Carlos 'Nano' Galaverna, Silvio Ovelar y el presidente del Congreso, Basilio Núñez.

El legislador habría, de igual forma, comentado que su voto en el Senado vale "20.000 dólares".

Por su parte, Ovelar mencionó que dichos comentarios pueden ser una calumnia o corrupción.

"Me parece muy bien que la Fiscalía General haya tomado intervención, porque esto se tiene que dilucidar hasta el final. En el caso nuestro, vamos a llegar hasta la última instancia donde tiene que rectificarse porque no podemos aceptar semejante barbaridad", agregó.

El resto de los funcionarios negaron la converación y dudaron de su veracidad. Algunos alegaron que podría tratarse de Inteligencia Artificial.

