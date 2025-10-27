Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T141544_590_571c706b6b
Internacional

Interceptan Ecuador y Estados Unidos dos embarcaciones en altamar

En esta operación en conjunto, autoridades de ambos países detuvieron a 78 personas acusadas por su presunta vinculación con la carga de las embarcaciones

  • 27
  • Octubre
    2025

Ecuador y Estados Unidos interceptaron dos embarcaciones en las que encontraron armas en altamar, en el ministro del Interior, John Reimnerg.

A través de redes sociales, el funcionario informó que se incautaron diversos bultos con presuntas armas de fuego.

"La Policía Nacional, en trabajo coordinado con Estados Unidos interceptaron embarcaciones en alta mar que transportaban bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal" escribió el funcionario.

Añadió que se coordinó con la Armada de Ecuador para el traslado del armamento decomisado a puerto ecuatoriano y avanzó que el cargamento sería llevado al archipiélago de Galápagos. Fuerzas Armadas informaron que se encontraron ocho bultos con armas flotando en el mar.

Autoridades detectaron otra embarcación con 23 tripulantes a bordo y 2,592 galones de combustible. El estamento militar indicó que 55 personas fueron aprehendidas, subrayó que la operación demuestra la efectividad de la cooperación internacional y la acción oportuna mantienen una presencia permanente.

Según el Gobierno de Ecuador, el país atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el accionar de bandas criminales organizadas, vinculadas al narcotráfico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T145329_009_cfc6989ae5
EUA y México dialogan por ataque a 'narcolancha'
rwv_331f9670c6
EUA pide confidencialidad por operaciones en Latinoamérica
EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T125634_332_f6316fe6c3
Venezuela declara persona non grata a ministra de Trinidad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_0b1d748404
Honra a las 'Ánimas Solas' con ofrendas y luz
EH_UNA_FOTO_f8d97ff04b
Presentan libro infantil sobre derechos de la niñez en Saltillo
Whats_App_Image_2025_10_28_at_3_07_15_PM_858930e785
Miles de fieles acuden al santuario de San Judas Tadeo en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×