Interceptan Ecuador y Estados Unidos dos embarcaciones en altamar

Ecuador y Estados Unidos interceptaron dos embarcaciones en las que encontraron armas en altamar, en el ministro del Interior, John Reimnerg.

A través de redes sociales, el funcionario informó que se incautaron diversos bultos con presuntas armas de fuego.

"La Policía Nacional, en trabajo coordinado con Estados Unidos interceptaron embarcaciones en alta mar que transportaban bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal" escribió el funcionario.

Añadió que se coordinó con la Armada de Ecuador para el traslado del armamento decomisado a puerto ecuatoriano y avanzó que el cargamento sería llevado al archipiélago de Galápagos. Fuerzas Armadas informaron que se encontraron ocho bultos con armas flotando en el mar.

Autoridades detectaron otra embarcación con 23 tripulantes a bordo y 2,592 galones de combustible. El estamento militar indicó que 55 personas fueron aprehendidas, subrayó que la operación demuestra la efectividad de la cooperación internacional y la acción oportuna mantienen una presencia permanente.

Según el Gobierno de Ecuador, el país atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el accionar de bandas criminales organizadas, vinculadas al narcotráfico.

