Irán y EUA acuerdan hoja de ruta de 60 días para un acuerdo final

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos acordaron en Suiza, con mediación de Catar y Pakistán, una hoja de ruta de 60 días para un acuerdo final

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Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron la creación de un comité de alto nivel para impulsar una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, de acuerdo con un comunicado difundido por los mediadores Catar y Pakistán.

El texto, publicado en la red social X por los ministerios de Exteriores de ambos países mediadores, señala que el objetivo es sentar las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas tras la ronda celebrada el domingo en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza.

Negociaciones técnicas y grupos de trabajo

Según el comunicado, las conversaciones técnicas continuarán durante la semana en Suiza, sin que se haya especificado la composición de los equipos participantes.

Los negociadores principales deberán reportar de forma periódica al comité de alto nivel y coordinar grupos de trabajo enfocados en temas nucleares, sanciones y mecanismos de seguimiento para la implementación del eventual acuerdo.

“Los grupos estarán centrados en temas nucleares, sanciones y un sistema de seguimiento y resolución de conflictos para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento”

Avances y clima de negociación

El comunicado indica que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “positivo y constructivo”, con avances calificados como “alentadores”. Además, se habría establecido una línea de comunicación directa entre Teherán y Washington para evitar incidentes y malentendidos en materia de seguridad marítima, particularmente en el estrecho de Ormuz.

También se acordó la creación de un grupo de resolución de conflictos para supervisar el cumplimiento del cese de operaciones militares en Líbano, en el contexto del acuerdo de alto el fuego en la región.

Contexto de las negociaciones

Las conversaciones se desarrollan en el marco de un acuerdo de entendimiento previo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en la que también intervino Israel.

De acuerdo con fuentes citadas en el proceso, las delegaciones continuaron trabajando durante la noche pese a interrupciones iniciales por tensiones diplomáticas relacionadas con declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

La delegación iraní es encabezada por el negociador Mohamad Baqer Qalibaf y el ministro de Exteriores Abás Araqchí, mientras que la parte estadounidense está representada por el vicepresidente JD Vance.