Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T081807_142_d1fdca0c42
Internacional

Israel afirma que rehenes serán liberados este lunes

Serán trasladados a diversos hospitales para revisar su condición médica, mientras que los fallecidos serán transportados al área forense de Tel Aviv

  • 12
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Israel confirmó que los 20 rehenes vivos podrían ser liberados este lunes temprano, pero si Hamás está listo, podrían adelantar el proceso unas horas.

De acuerdo con la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, se espera que los retenidos sean enviados con personal de la Cruz Roja.

"La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja", exclamó la funcionaria.

Detalló que el Comité será el encargado de recibir a los cautivos y entregarlos al ejército en zonas del enclave controladas por Israel. Después serán transferidos a distintos hospitales para revisar su estado de salud.

Los cuerpos de los rehenes fallecidos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera de Israel hacia el instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzarán a identificarlos para entregarlos a sus familiares.

Se reiteró que Israel se preparó desde el sábado para llevar a cabo dicha liberación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_plata_8a972dd188
La plata ‘brilla’ y gana más de 70% en el 2025
nl_broco_movilidad_cc6a5d7413
Deja ‘El Bronco’ crisis de movilidad en Nuevo León
AP_25286175471668_b634957163
Hamás libera a siete rehenes tras alto el fuego con Israel
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_11_21_PM_73d1e0ff70
Crean estetoscopio que detecta con IA el daño cardíaco
finanzas_bancos_cibanco_1837d9c013
Arrancan este lunes los reembolsos a ahorradores de CIBanco
finanzas_empleo_e8451fcd07
Manufactureras de exportación cruzan fronteras y crecen 12% en NL
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T123455_560_08fb9b8e77
Regulación de emociones; Claves para ser feliz
publicidad
×