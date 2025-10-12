Israel afirma que rehenes serán liberados este lunes

El Gobierno de Israel confirmó que los 20 rehenes vivos podrían ser liberados este lunes temprano, pero si Hamás está listo, podrían adelantar el proceso unas horas.

De acuerdo con la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, se espera que los retenidos sean enviados con personal de la Cruz Roja.

"La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja", exclamó la funcionaria.

Detalló que el Comité será el encargado de recibir a los cautivos y entregarlos al ejército en zonas del enclave controladas por Israel. Después serán transferidos a distintos hospitales para revisar su estado de salud.

Los cuerpos de los rehenes fallecidos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera de Israel hacia el instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzarán a identificarlos para entregarlos a sus familiares.

Se reiteró que Israel se preparó desde el sábado para llevar a cabo dicha liberación.

