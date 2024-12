Israel ataca el último hospital en funcionamiento de Gaza

Las tropas israelíes asaltaron este viernes uno de los últimos hospitales que funcionaban en la zona más septentrional de Gaza, obligando a gran parte del personal y de los pacientes a abandonar las instalaciones, según informó el Ministerio de Salud del territorio.

Según el personal, el hospital Kamal Adwan ha sido atacado varias veces en los últimos tres meses por las tropas israelíes, que libran una ofensiva contra los combatientes de Hamás en los barrios circundantes. Según el ministerio, un ataque contra el hospital el día anterior causó la muerte de cinco miembros del personal médico.

El ejército israelí dijo que estaba llevando a cabo operaciones contra la infraestructura y los combatientes de Hamás en la zona del hospital, sin dar más detalles. Reiteró sus afirmaciones de que había combatientes de Hamás operando en el interior de Kamal Adwan, aunque no aportó pruebas.

Los responsables del hospital han negado las acusaciones.

El Ministerio de Salud declaró que las tropas obligaron al personal médico y a los pacientes a reunirse en el patio del hospital y a quitarse la ropa en medio de las temperaturas invernales. Fueron conducidos fuera del hospital, algunos a un lugar desconocido, mientras que algunos pacientes fueron enviados al cercano hospital indonesio, que quedó fuera de servicio tras una incursión israelí a principios de esta semana.

