Joe Biden manipuló documentos; no enfrentará cargos penales

El presidente de EUA, Joe Biden, se hizo con información clasificada sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán y otros asuntos de seguridad nacional cuando dejó la vicepresidencia en 2017, pero no enfrentará cargos penales, según un informe del fiscal especial de Estados Unidos publicado el jueves.

Los documentos incluían un memorando manuscrito dirigido al entonces presidente Barack Obama en 2009 en el que se oponía a un aumento previsto de tropas en Afganistán y notas manuscritas relacionadas con sesiones informativas de inteligencia y reuniones de seguridad nacional, según el informe de Robert Hur.

Biden dijo a un escritor que trabajaba en sus memorias durante una conversación en febrero de 2017 en una casa que alquilaba en Virginia que "acababa de encontrar todo el material clasificado abajo", según el reporte de Hur, que dice que la conversación creó "el mejor caso" para los cargos contra el mandatario.

Pero Hur refirió varias razones por las que no acusó a Biden, entre ellas que los documentos podrían haber sido llevados a su casa mientras era vicepresidente, cuando tenía autoridad para guardar tales documentos.

Hur añadió que Biden no habría sido acusado ni siquiera si no hubiera existido la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en ejercicio.

Comentarios