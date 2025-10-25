Cerrar X
Kamala Harris analiza volver a postularse para presidencia de EUA

La vicepresidenta de la administración Biden afirmó que los líderes empresariales se doblegaron ante Trump, por lo que no descarta lanzarse como candidata

  • 25
  • Octubre
    2025

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no descarta intentar otra vez acceder a la Casa Blanca.

De acuerdo con el avance de una entrevista que será emitida este domingo, la política demócrata afirmó que confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano.

Aunque no admitió que ya se tomó un decisión para volverse lanzar a la candidatura por la presidencia, subrayó que ve su futuro en la política.

"No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre", señaló.

La vicepresidenta estadounidense de la administración de Joe Biden, perdió las elecciones ganadas por Donald Trump, a pesar del comportamiento "fascista" con tintes autoritarios.

"Si nos fijamos en lo que ha sucedido, por ejemplo, en cómo ha usado como arma a las agencias federales que persiguen a los sátiros políticos [...] Es tan susceptible que no soportó las críticas por una broma e intentó cerrar un medio de comunicación entero en el proceso", agregó.

Harris también criticó a los líderes empresariales e instituciones de la Unión Americana, debido a que, según lo dicho por la exfuncionaria, "se han doblegado con demasiada facilidad a las exigencias del presidente."


