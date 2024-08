Kamala Harris elige a Tim Walz como compañero de fórmula

La vicepresidenta Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, dijeron este martes tres personas familiarizadas con la decisión, después de un vertiginoso proceso de selección que comenzó hace apenas dos semanas, cuando de repente se convirtió en la virtual candidata presidencial.

La campaña de Harris planeaba hacer el anuncio formal a través de un mensaje de video antes de que ambos se presentaran en un mitin vespertino en Filadelfia.

La decisión marca otro hito en el corto período desde que la vicepresidenta pasó al frente de la lista demócrata luego de la decisión de Joe Biden el 21 de julio de abandonar la contienda. Desde entonces, ella ha tratado de desarrollar una campaña y darle nueva vida a la contienda demócrata contra el republicano Donald Trump. Harris consiguió ayer la nominación formal.

Al elegir a Waltz, de 60 años, recurre a un gobernador de la región centro-norte de Estados Unidos, veterano de guerra y partidario de los sindicatos, que ayudó a promulgar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, la cual incluye protecciones amplias al derecho al aborto y generosas ayudas a las familias.

Harris espera apuntalar la posición de su campaña en toda la región centro-norte, una zona muy importante en la política presidencial que suele servir como un amortiguador para los demócratas que buscan llegar a la Casa Blanca. El partido sigue estando acosado por las victorias de Trump en Michigan y Wisconsin en 2016. Trump perdió esos estados en 2020, pero se ha centrado en ellos en su intento por recuperar la presidencia este año, y está expandiendo su enfoque en Minnesota.

Waltz se une a Harris en uno de los periodos más turbulentos de la política estadounidense moderna, que promete una campaña impredecible. Los republicanos se unieron alrededor de Trump tras su intento de asesinato en julio. Pocas semanas después, Biden puso fin a su campaña de reelección, obligando a Harris a unificar a los demócratas y a considerar posibles compañeros de fórmula en un lapso excesivamente breve.

Las tres personas familiarizadas con la decisión hablaron con The Associated Press con la condición de permanecer en el anonimato debido a que dicha decisión no se ha hecho pública.

Harris, la primera mujer negra y de ascendencia surasiática en encabezar la candidatura de uno de los partidos principales, consideró inicialmente a cerca de una docena de candidatos antes de concentrarse en un puñado de contendientes serios, todos los cuales eran hombres blancos. Al decidirse por Waltz, se alineó con un compañero de bajo perfil que ha demostrado ser un defensor de las causas demócratas.

Waltz ha hecho una sólida defensa pública de Harris en su campaña contra Trump y Vance, calificando a los republicanos como “simplemente raros” en una entrevista concedida el mes pasado. Los demócratas han tomado el mensaje y lo han amplificado desde entonces.

En un evento de recaudación de fondos para Harris, realizado el lunes en Minneapolis, Waltz dijo: “Llamar raros a esos tipos no fue una difamación. Fue una observación”.

Waltz, que creció en el pequeño poblado de West Point, Nebraska, fue profesor de estudios sociales, entrenador de fútbol americano y miembro de un sindicato en la secundaria Mankato West de Minnesota antes de entrar a la política.

Ganó el primero de sus seis periodos en el Congreso en 2006 en un distrito del sur de Minnesota, principalmente rural, y usó su puesto para defender asuntos de veteranos. Waltz fue miembro durante 24 años de la Guardia Nacional del Ejército, alcanzando el rango de sargento mayor de comando, uno de los más altos del Ejército.

Se postuló para gobernador en 2018 con el tema “Una Minnesota” y ganó por más de 11 puntos.

