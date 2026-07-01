Ambulancias quedaron atrapadas en atascos de tráfico de varios kilómetros de longitud, mientras los hospitales cuidan de suministros y de personal

Inicio / Internacional / La Guaira acusa al gobierno de abandono tras sismos en Venezuela

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusaron al Gobierno de Venezuela de abandono, luego de sufrir los estragos del doble terremoto registrado en la región.

Civiles buscaban, con ayuda de rescatistas extranjeros, a sus seres queridos entre montones de escombros.

Las ambulancias quedaron atrapadas en atascos de tráfico de varios kilómetros de longitud, mientras los hospitales cuidan de suministros y de personal. El personal de emergencia respondió con poco o ningún equipo.

Una semana después, muchos residentes de comunidades costeras de La Guaira atribuían la mayoría de los rescates y recuperaciones a otros venezolanos y equipos extranjeros con conocimientos y dispositivos como cámaras térmicas y detectores de sonido, además de binomios caninos.

La riqueza y las conexiones con el gobierno también influyeron en la respuesta oficial, y algunos lugares recibieron un trato preferencial.

La indignación de los afectados por la respuesta también ha provocado altercados entre residentes y operadores de maquinaria.

En un caso, cuando una excavadora proporcionada por el gobierno intentó abandonar el lugar de un edificio de vivienda pública aplastado, la gente bloqueó el tráfico para mantenerla allí e incluso sacó al operador de la cabina.

Rescatistas seguían liberando a algunos sobrevivientes de entre montañas de escombros, ofreciendo a las angustiadas familias una pizca de esperanza.

Las primeras 48 a 72 horas después de un desastre natural son cruciales para las labores de rescate, aunque la supervivencia puede prolongarse si las personas tienen acceso a comida y agua.