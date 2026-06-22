Durante años, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue la columna vertebral de la ayuda humanitaria en todo el mundo

Inicio / Internacional / León XIV critica que se alimenten las guerras sobre las personas

El papa León XIV afirmó este lunes que resulta más fácil financiar guerras que alimentos para personas.

Durante su discurso en Roma ante el órgano rector del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el pontífice instó a los gobiernos a reforzar los recursos para combatir el hambre tras un grave déficit de financiamiento por parte de Estados Unidos y otros países.

“Mientras que las formas de ayuda y los proyectos de desarrollo se ven obstaculizados por decisiones políticas complejas e incomprensibles, visiones ideológicas sesgadas y barreras aduaneras impenetrables, las armas no. En efecto, los conflictos se 'alimentan' con mayor facilidad que con la que se nutre a las personas”.

El financiamiento de asistencia alimentaria ha caído de forma drástica, en un momento en el que las necesidades se han disparado, según un informe reciente del PMA.

Previamente, rondaron algunas noticias positivas sobre el financiamiento, por las que la agencia indicó que la contribución ayudará a más de 38 millones de personas en al menos 37 países en un momento de necesidad mundial sin precedentes.

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional como "columna vertebral"

Durante años, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue la columna vertebral de la ayuda humanitaria en todo el mundo.

León advirtió que las crisis actuales se convirtieron en “realidades persistentes”, y sostuvo que el sistema global ya no solo está fallando, sino que reproduce las condiciones que están detrás del hambre.

Describió un orden internacional fracturado marcado por la desconfianza, con países que priorizan los intereses nacionales por encima de la cooperación, incluso cuando el hambre alimenta la inestabilidad, la migración y los conflictos.

Al anunciar que lo que está en juego va más allá del auxilio humanitario, el papa instó a los líderes a situar la dignidad humana en el centro de la toma de decisiones.