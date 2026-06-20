León XIV llama a construir paz y visita la tumba de San Agustín

El papa León XIV visitó Pavía, donde pidió dejar el odio y promover la paz, la reconciliación y la fraternidad entre personas y naciones.

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El papa León XIV visitó este sábado la ciudad de Pavía, en el norte de Italia, donde acudió a la iglesia de San Pietro in Ciel d’Oro, lugar que alberga la tumba de San Agustín, figura clave en la espiritualidad de la orden a la que pertenece.

Durante su visita, el pontífice pronunció diversos mensajes en los que llamó a la construcción de la paz, la reconciliación y el fortalecimiento de los vínculos humanos.

Un llamado a frenar el odio

Ante jóvenes de oratorios y miembros de la comunidad sudamericana que lo recibieron frente a la catedral de Pavía, el papa señaló la necesidad de transformar la convivencia social desde la propia conducta individual.

“Todos queremos vivir en paz. Es muy importante que nunca perdamos la esperanza. Sin embargo, como nos dijo San Agustín, si queremos cambiar los tiempos, si queremos que el mundo viva en paz, debemos empezar por nosotros mismos”, expresó.

El pontífice también hizo un llamado directo a erradicar expresiones de violencia verbal y social.

“Basta ya de palabras de odio, basta ya de insultos, de acoso, de todas esas cosas que provocan la guerra entre las personas, entre las comunidades, entre los países. Todos debemos aprender a ser constructores de paz y promotores de la reconciliación”, añadió.

En su homilía en la basílica de San Pietro in Ciel d’Oro, el papa exhortó a construir una Iglesia unida, capaz de renovarse sin divisiones y en la que todos se reconozcan como hermanos.

Asimismo, invitó a los fieles a centrarse en lo esencial de la vida cristiana, incluso si ello implica renunciar a estructuras o certezas del pasado.

“Lo esencial es vivir con Cristo, y difundir su Evangelio es lo que nos debe importar”, señaló.

Visita a centro oncológico

El recorrido del pontífice inició en el Centro Nacional de Hadronterapia Oncológica, donde destacó la importancia de la familia y reconoció el trabajo del personal médico.

Afirmó que “Dios no quiere que nadie sufra” y agradeció a quienes trabajan en el centro, al que describió como un lugar donde “se hacen milagros”, subrayando que la atención sanitaria también es una forma de acompañamiento espiritual.

El papa continuará su visita este sábado con un viaje al municipio de Sant’Angelo Lodigiano, donde visitará la parroquia de los Santos Antonio Abad y Francesca Cabrini.