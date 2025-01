Llegan marines de EUA a la frontera para apoyar deportaciones

En el marco de las medidas reforzadas contra la migración irregular, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue desplegado en la frontera con México para colaborar con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), según informó la Casa Blanca este viernes.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Casa Blanca destacó que los marines tienen la misión de "proteger a Estados Unidos" y subrayó que esta medida cumple una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump.

“Promesa hecha --> ¡Promesa CUMPLIDA!”, se lee en la publicación, que incluyó un video mostrando a los efectivos en acción en la frontera sur.

Cabe señalar que el despliegue militar forma parte de una orden emitida el miércoles pasado por el presidente Trump, quien instruyó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a intensificar su presencia en la frontera.

Dicha medida coincide con el inicio de una serie de deportaciones masivas, que la administración ha calificado como "la mayor operación contra la migración irregular en la historia del país".

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America



Promise Made --> Promise KEPT! pic.twitter.com/t384DH1FDl