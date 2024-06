Lo que debes saber sobre el veredicto contra Donald Trump

Los doce jurados, siete hombres y cinco mujeres, del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de Estado Unidos, Donald Trump (2017-2021), determinaron el jueves que el magnate es "culpable" de los cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016.

El exmandatario afrontaba 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación sexual en 2006.

Por tanto, surgen muchas dudas sobre el veredicto de Trump y su candidatura presidencial, si seguirá o no, si el partido Republicano elegirá a alguien más, entre otras.

De esta manera, la BBC ha explicado que no es demasiado tarde para que los republicanos pueda cambiar a su candidato presidencial; sin embargo, dicha decisión sería "casi impensable", ya que cambiarlo requeriría que los delegados de la Convención Nacional Republicana, que han sido seleccionados por su campaña, rompan con Trump de una manera "visible y dramática", lo cual no sucederá, a menos de que el magnate se retire de la carrera.

Por otra parte, se tiene la duda que si Trump vuelve a llegar a la presidencia estadounidense, ¿se puede indultar? La respuesta es no, porque no puede "perdonarse a sí mismo", debido a que "la Constitución de Estados Unidos otorga al presidente el poder de perdonar crímenes federales, aunque el perdón de un presidente a sí mismo sigue siendo un área no probada".

Aunado a lo anterior, los seguidores de Donald Trump le han mostrado su apoyo afuera del tribunal y en la sala principal en Nueva York, por lo que reiteran que el juicio fue amañado e inventado por el presidente Joe Bien, quien es su oponente. Es así como es poco probable que dichos seguidores cambien de opinión sobre el magnate.

Por último, desde que comenzó el juicio contra el expresidente estadounidense, el juez Juan Merchán decidió mantener el anonimato de los jurados por los posibles riesgos que podría representar que se den a conocer sus nombres, ya que algunos seguidores de Trump han amenazado a las personas que lo han atacado públicamente.

Como el juicio ha terminado, los jueces tienen la opción de presentarse o no, aunque es muy probable que permanecerán en el anonimato.

