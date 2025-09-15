Cerrar X
Internacional

Maduro anuncia decomiso de 3,600 kilos de droga en lancha

Durante una conferencia de prensa, el mandatario detalló el protocolo utilizado durante la operación para lograr dicha incautación

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó sobre la incautación de 3,600 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha.

Durante una rueda de prensa, el mandatario venezolano calificó 

"Hoy hemos tenido un gran éxito porque acabamos de hacer la interdicción legal de una lancha con 3,600 kilos de cocaína [...] Fueron rodeados, se utilizó la fuerza proporcional que manda la justicia y fueron capturados", exclamó.

​Maduro destacó que Venezuela tiene una amplia experiencia en la interdicción de contrabandistas y narcotraficantes en sus aguas territoriales.

En este contexto, se refirió al reciente ataque del ejército estadounidense a una embarcación, señalando que "amerita una investigación".

El presidente confirmó que la investigación sobre el incidente está en curso y que sus resultados se harán públicos una vez que estén disponibles.


Etiquetas:
