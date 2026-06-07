Mohsin Naqvi llega a Irán con mensaje diplomático

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán para entregar un mensaje especial dirigido al líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en medio de los esfuerzos diplomáticos para destrabar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

La visita ocurre en un momento de alta tensión regional, marcado por nuevos incidentes militares en el golfo Pérsico y por el estancamiento de las conversaciones para poner fin al conflicto iniciado en febrero.

Pakistán busca mantener abierta la vía diplomática

Naqvi confirmó que el mensaje fue enviado por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, como parte de los esfuerzos de mediación que Islamabad mantiene entre Teherán y Washington.

"Creo que este mensaje es importante. Espero que todo vaya bien y tenga un buen desenlace", dijo Naqvi tras reunirse con su homólogo iraní, Eskandar Momeni.

El funcionario paquistaní también expresó su deseo de que la crisis llegue pronto a su fin mediante las gestiones diplomáticas impulsadas por su país.

Durante su estancia en Teherán, Naqvi tiene previsto sostener reuniones con altos funcionarios iraníes, entre ellos el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

El objetivo de la visita es presentar nuevas propuestas para intentar destrabar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que en las últimas semanas han avanzado lentamente pese al intercambio de borradores para alcanzar un acuerdo.

Pakistán ha asumido un papel de mediador regional en busca de evitar una escalada mayor y conservar abiertos los canales de comunicación entre ambas partes.

Alto el fuego sigue bajo presión

Irán y Estados Unidos mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, aunque la tregua ha sido puesta a prueba por múltiples incidentes en el golfo Pérsico y por la tensión generada por la ofensiva israelí en Líbano.

En las últimas horas, Estados Unidos informó que derribó dos drones que, según sus fuerzas militares, amenazaban la navegación en el estrecho de Ormuz.

Un día antes, Irán atacó bases estadounidenses en Kuwait y Baréin en respuesta al derribo de drones y al bombardeo de una instalación de radar.

Uno de los principales temas sobre la mesa es la reapertura plena y segura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita una parte importante del comercio mundial de petróleo.

Washington y Teherán intercambian desde hace semanas borradores para un acuerdo que permita poner fin a la guerra, reducir los riesgos para la navegación y estabilizar una región clave para los mercados energéticos internacionales.

La llegada de Mohsin Naqvi a Teherán refuerza el papel de Pakistán como puente diplomático en uno de los momentos más delicados de la crisis entre Irán y Estados Unidos.

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