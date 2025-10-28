Monos escapan de un camión volcado en una carretera de EUA

Este martes un grupo de monos escapó de cautiverio después de que el camión en el que eran transportados volcara en Misisipi, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Jasper, todos los monos que escaparon fueron sacrificados a excepción de uno, advirtiendo que estos eran "agresivos".

Hasta el momento se desconoce cuántos ejemplares fueron los que escaparon.

Los ejemplares se encontraban alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, el cual suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad. La institución explicó en un comunicado que los animales no pertenecen a la universidad y que no estaban siendo transportados por la universidad.

También se desconoce quién es el propietario de los monos, quién los transportaba o cuál era su destino.

En un video se puede ver a los monos desplazándose en medio de la hierba alta a un costado de la autopista interestatal 59, a pocos kilómetros al norte de Heidelberg, Mississippi. También se observan cajas de madera con etiquetas de "animales vivos" esparcidas por el lugar.

🚨 🇺🇸Un camión 🚛que transportaba 21 monos 🐒rhesus presuntamente infectados con COVID 🦠 y otras enfermedades se volcó en Mississippi, según la policía.

Pero Tulane University desmiente: “no están infectados ni representan riesgo para el público”.

Uno sigue suelto — autoridades… pic.twitter.com/EXhgO5BOHa — Azteca (@MORRIS80766176) October 28, 2025

La policía del condado informó en un principio que los monos portaban enfermedades, incluyendo herpes, pero la Universidad de Tulane afirmó en un comunicado que los monos "no han sido expuestos a ningún agente infeccioso". El departamento de policía respondió diciendo que el conductor del camión le informó a las autoridades que los monos eran peligrosos y que se requería de equipo de protección personal para su manejo.

La Universidad de Tulane señaló que colabora con las autoridades locales. Elementos del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi también se presentaron al lugar.

El incidente ocurrió a unos 160 kilómetros de Jackson, la capital del estado. No está claro qué fue lo que provocó la volcadura del camión.

Comentarios