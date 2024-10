Muere Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy

La viuda de Robert F. Kennedy, Ethel Kennedy, falleció a los 96 años de edad, tras complicaciones por el derrame cerebral que sufrió hace algunos días.

A través de su cuenta de X, el nieto de Ethel, Joe Kennedy III, fue quien confirmó el deceso de su abuela.

También escribió que su abuela toda su vida trabajó a favor de la justicia social y los derechos humanos, con nueve hijos, 34 nietos y 24 bisnietos, a quienes les consuela saber que ya se reunió con el amor de su vida, Robert F. Kennedy.

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our amazing grandmother, Ethel Kennedy. She died this morning from complications related to a stroke suffered last week. Along with a lifetime's work in social justice and human rights, our mother leaves behind…