Mujer intenta ingresar droga a cárcel de Perú

Autoridades detuvieron a una mujer originaria de Venezuela, al intentar entregar droga a un hombre recluido en la cárcel de Bagua Grande, Perú.

Agentes de la prisión frustraron la entrega cuando revisaron a la mujer, quien ocultó la droga en sus partes íntimas para entregarla al interno Jhuberth Linares Quispe.

Este hombre se encuentra detenido por tráfico ilícito de narcóticos, según informó el Instituto Nacional Penitenciario.

Ante el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, por lo que representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional fueron requeridos para realizar las acciones correspondientes.

El director de la Oficina Regional Nor Oriente San Martín, César Magno Torre, ordenó extremar las revisiones a los visitantes para detectar y prevenir el ingreso de sustancias u objetos prohibidos, con el fin de garantizar el orden y la seguridad en los penales.

De acuedo con la institución, el ingreso de objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios de Perú puede castigarse hasta con 20 años de prisión.

Comentarios