Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania

Una propuesta de Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra exige grandes concesiones de Ucrania, según una persona familiarizada con el asunto, incluyendo algunas demandas que el Kremlin ha hecho repetidamente desde que comenzó la invasión a gran escala hace casi cuatro años.

No estaba claro qué concesiones, si es que hay alguna, se le piden a Rusia. La misma persona confirmó que las promesas de Moscú de no realizar más ataques son parte del marco.

A medida que surgieron informes sobre el plan, los diplomáticos europeos, tomados por sorpresa, insistieron en que ellos y Ucrania deben ser consultados.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff ha estado trabajando discretamente en el plan durante un mes, recibiendo aportes tanto de ucranianos como de rusos sobre términos aceptables para cada lado, según un alto funcionario norteamericano que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El presidente estadounidense Donald Trump ha sido informado sobre el plan y lo apoya, agregó el funcionario.

La conversación sobre un plan de paz secreto aumentó la presión sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien también está organizando las defensas de su país contra el ejército más grande de Rusia, visitando a líderes europeos para asegurar que continúen su apoyo a Ucrania, y negociando un gran escándalo de corrupción que involucra al sector energético en apuros que ha causado indignación pública.

Varios jerarcas militares norteamericanos, incluido el secretario del Ejército Dan Driscoll, estuvieron en Kiev este jueves para dar un nuevo impulso a los esfuerzos de paz y evaluar la realidad sobre el terreno en Ucrania, de acuerdo con funcionarios de Estados Unidos.

La oficina de Zelensky dijo en un comunicado que recibió formalmente el plan de paz el jueves de manos de funcionarios estadounidenses. El comunicado indica que Zelensky espera hablar con Trump en los próximos días sobre oportunidades diplomáticas y lo que se necesita para la paz.

Zelensky subrayó las principales condiciones de Ucrania para la paz y prometió trabajar en las conclusiones alcanzadas en las reuniones con funcionarios estadounidenses, según el comunicado.

Los líderes europeos ya se han alarmado este año por las indicaciones de que el gobierno de Trump podría estar dejándolos de lado a ellos y a Zelensky en su impulso por detener los combates. El enfoque a veces conciliador de Trump hacia el presidente ruso Vladímir Putin ha alimentado esas preocupaciones, pero Trump adoptó una línea más dura el mes pasado cuando anunció fuertes sanciones al vital sector petrolero de Rusia que entran en vigor el viernes.

"Para que cualquier plan funcione, necesita a los ucranianos y europeos a bordo", afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, al inicio de una reunión en Bruselas de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque de 27 naciones. Añadió: "No hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia".

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johannes Wadephul, dijo que habló por teléfono el jueves con Witkoff y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, para discutir "nuestros diversos esfuerzos actuales para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y así finalmente poner fin al sufrimiento humano inconmensurable" .

Las conversaciones "también se centraron en ideas específicas que se están discutiendo actualmente", expresó Wadephul en un comunicado. No dio más detalles.

Se desconoce si los cancilleres han revisado el plan de paz, elaborado por enviados de Estados Unidos y Rusia, y que se dice incluye forzar a Ucrania a ceder territorio, una perspectiva que Zelensky ha descartado.

Los esfuerzos diplomáticos de Trump este año para detener los combates no han dado resultado hasta ahora.

La propuesta, que aún podría cambiar, exige en parte que Ucrania ceda territorio a Rusia y abandone cierto armamento, según la persona que había sido informada sobre los contornos del plan pero no estaba autorizada a comentar públicamente. También incluirá el retroceso de parte de la asistencia militar crítica de Estados Unidos.

Rusia, como parte de la propuesta, recibirá el control efectivo de toda la región oriental del Donbás, el corazón industrial de Ucrania compuesto por las regiones de Donetsk y la vecina Luhansk, aunque Ucrania todavía controla parte de ella. Putin ha listado la captura del Donbás como el objetivo clave de la invasión.

Witkoff y Kirill Dmitriev, un asesor cercano de Putin, han sido clave en la redacción de la propuesta, según la persona.

Un acuerdo de paz que requiera que Kiev entregue territorio a Rusia no sólo será profundamente impopular entre los ucranianos, sino que también será ilegal bajo la Constitución de Ucrania. Zelenskyy ha descartado repetidamente tal posibilidad.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en la plataforma social X el miércoles por la noche que las autoridades estadounidenses "están y seguirán desarrollando una lista de ideas potenciales" para un acuerdo de paz duradero que "requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló este jueves que "no hay consultas como tal actualmente en curso" con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. "Ciertamente hay contactos, pero no están en marcha procesos que puedan llamarse consultas", afirmó a los periodistas.

Aunque los diplomáticos europeos parecían tomados por sorpresa, los elementos reportados del plan no eran nuevos. Trump dijo el mes pasado que la región del Donbás debería ser "dividida", dejando la mayor parte en manos rusas.

Los diplomáticos de la UE han acusado a Putin de no ser sincero al asegurar que quiere la paz pero negarse a comprometerse en las negociaciones, cuando sostiene la guerra de desgaste de Rusia en Ucrania.

Kallas, la jefa diplomática de la UE, reprendió a las fuerzas de Putin por continuar atacando la infraestructura civil en Ucrania, un día después que un ataque en la ciudad occidental de Ternopil matara a 26 personas e hiriera a otras 93. Alrededor de dos docenas de personas siguen desaparecidas.

Kallas sostuvo que "si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber acordado un alto el fuego incondicional hace ya algún tiempo".

Trump ha dejado de enviar ayuda militar directamente a Ucrania, con los países europeos asumiendo la responsabilidad comprando armamento para Ucrania desde Estados Unidos. Eso ha dado a Europa influencia en las conversaciones para poner fin al conflicto.

Comentarios