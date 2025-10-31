Niega Trump haber ordenado ataque militar a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes haber tomado la decisión de ordenar ataques aéreos contra instalaciones militares en Venezuela, luego de que diversos medios estadounidenses reportaran que su administración se preparaba para una ofensiva en los próximos días.

Medios adelantaron posibles bombardeos

El Wall Street Journal y el Miami Herald publicaron que la Casa Blanca tenía bajo consideración atacar puertos, aeropuertos y bases militares controladas por las Fuerzas Armadas venezolanas, presuntamente utilizadas por el Cártel de los Soles para traficar drogas hacia Estados Unidos.

Según esas versiones, el operativo buscaba presionar la salida del presidente Nicolás Maduro y desmantelar las redes del narcotráfico que, de acuerdo con Washington, operan desde territorio venezolano con apoyo de altos mandos militares.

“No se ha tomado ninguna decisión final”: Trump

En un mensaje emitido desde la Casa Blanca, el mandatario aclaró que su gobierno no ha dado la orden de atacar al país sudamericano, aunque reiteró que su administración mantiene abiertas todas las opciones frente al régimen de Maduro.

“No se ha tomado ninguna decisión final. Todas las opciones están sobre la mesa ante una dictadura corrupta y narcotraficante”, afirmó Trump ante la prensa.

El presidente insistió en que su prioridad sigue siendo “proteger al pueblo estadounidense del narcotráfico y el terrorismo”, y subrayó que cualquier acción futura “se tomará en consulta con los aliados democráticos de la región”.

La ONU acusa a EUA de violar el derecho internacional

El anuncio de los preparativos militares coincide con un fuerte pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con sus ataques marítimos recientes.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, denunció que las acciones estadounidenses han derivado en ejecuciones extrajudiciales y pidió suspender las operaciones inmediatamente.

“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, exigió Türk en un comunicado.

Maduro guarda silencio ante las versiones

Hasta el momento, el Gobierno de Nicolás Maduro no ha emitido una postura oficial sobre los reportes ni sobre las declaraciones de Trump, sin embargo medios medios estatales venezolanos calificaron las versiones como parte de una “guerra psicológica y mediática” impulsada por Washington.

