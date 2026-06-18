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Internacional

Nuevo ataque de EUA a narcolancha deja tres muertos

Tres personas murieron tras el ataque a una embarcación sospechosa en el Pacífico; senadores exigen al Pentágono transparentar videos de los operativos

  • 18
  • Junio
    2026

Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este jueves una embarcación señalada de presuntamente traficar drogas en el océano Pacífico oriental, acción que dejó un saldo de tres personas muertas y que forma parte de la ofensiva impulsada por el presidente Donald Trump contra organizaciones criminales en América Latina.

Con este nuevo operativo, el número de personas fallecidas en ataques realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones asciende al menos a 211 desde septiembre de 2025, cuando la administración Trump inició una campaña militar dirigida contra grupos catalogados como "narcoterroristas".

Persisten cuestionamientos sobre legalidad de ataques

Al igual que en comunicados anteriores relacionados con operaciones en el Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos señaló que la embarcación navegaba por rutas utilizadas habitualmente para el tráfico de drogas. No obstante, las autoridades militares no presentaron evidencia de que el bote transportara estupefacientes.

Un video difundido en la red social X muestra una lancha desplazándose a gran velocidad antes de ser alcanzada por un proyectil que provoca una explosión y posteriormente un incendio.

Trump ha sostenido que Estados Unidos libra un "conflicto armado" contra los cárteles latinoamericanos y ha defendido estas acciones al considerar que son necesarias para reducir el ingreso de drogas al país y combatir las sobredosis mortales. Sin embargo, críticos de la estrategia han cuestionado tanto la legalidad de los ataques como su efectividad, argumentando que gran parte del fentanilo que llega a territorio estadounidense ingresa por vía terrestre desde México.

Senadores piden transparencia al Pentágono

Legisladores estadounidenses exigieron este jueves al Pentágono hacer públicos los videos completos y sin editar de los operativos realizados en altamar, ante las dudas que han surgido sobre el apego a las normas internacionales de conflicto armado.

Uno de los casos que ha generado mayor controversia ocurrió durante el primer ataque militar de 2025, cuando dos sobrevivientes permanecían aferrados a restos de una embarcación destruida en un primer bombardeo. Posteriormente, la nave fue atacada nuevamente, provocando la muerte de ambos hombres.

La Casa Blanca defendió esa segunda acción argumentando que fue ejecutada en defensa propia y conforme a las leyes de guerra, con el objetivo de garantizar la destrucción total de la embarcación. No obstante, especialistas en derecho internacional consideran que un segundo ataque dirigido contra sobrevivientes podría constituir una violación al derecho humanitario.

En mayo, la oficina del inspector general del Pentágono anunció una investigación para determinar si las fuerzas armadas siguieron correctamente el denominado Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos durante estas operaciones, aunque aclaró que la revisión no abordará directamente la legalidad de los ataques.


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