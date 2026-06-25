Oficializan a De la Espriella como presidente electo de Colombia

Apodado “El Tigre”, advirtió a 'todos los ilegales' que disponen de un mes para 'organizar su sometimiento al Estado de derecho'

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves al ultraderechista Abelardo de la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia.

Luego de obtener la victoria en la segunda vuelta contra el izquierdista Iván Cepeda, De la Espriella agradeció a los ciudadanos que votaron por él.

El CNE declaró el miércoles la elección luego de la finalización del escrutinio en el que De la Espriella ganó con 12 millones 960 mil 166 votos. Mientras que su contendor Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, obtuvo 12.708.312 votos, en la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje de las últimas tres décadas en Colombia.

De la Espriella, un abogado y empresario sin experiencia en cargos públicos, tomará posesión el 7 de agosto con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, economista y exministro de Hacienda.

Colombianos han votado por un nuevo estilo: De la Espriella

En su primer discurso, De la Espriella prometió dar un giro contundente con una agenda centrada en la mano dura contra los grupos armados ilegales, con quienes no continuará los diálogos de paz adelantados por Petro.

“Los colombianos han votado por un nuevo estilo... y una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno. No los defraudaré".

Apodado “El Tigre” advirtió a “todos los ilegales” que disponen de un mes para “organizar su sometimiento al Estado de derecho”, sin anunciar beneficios jurídicos por hacerlo, asegurando que en su gobierno “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”.

El presidente electo es un abogado de 47 años, admirador confeso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y donante del Partido Republicano.

De la Espriella inscribió su candidatura presidencial para impedir sucesión de la izquierda

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, el senador Iván Cepeda, y acabó aglutinando alrededor suyo a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.

Colombia lidia con múltiples grupos ilegales que se disputan el narcotráfico y otras rentas como la minería ilegal, pese a que hace una década firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).