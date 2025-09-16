Cerrar X
Internacional

Ofrece EUA US$5 millones por captura de 'El Ruso', líder criminal

Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $5millones de dólares por información que permita capturar a Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso'

  • 16
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos informó este martes que otorgará hasta cinco millones de dólares a quien aporte información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, señalado como alto mando del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el FBI, también se le identifica como Jesús Alexandro Sánchez Félix y se le atribuye la jefatura de Los Rusos, brazo armado de La Mayiza, una de las facciones de esta organización criminal.

Durante la última década, “El Ruso” ha enfrentado acusaciones en los distritos Central y Sur de California por delitos de crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y lavado de dinero, lo que lo convierte en uno de los objetivos prioritarios de la justicia estadounidense.

En el centro de la crisis del fentanilo

Según la Administración de Donald Trump, La Mayiza coordina operaciones de producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos, en medio de una crisis de opioides que afecta a miles de ciudadanos norteamericanos.

G0-0iS2XUAAp0OB.jpg

Cabe señalar que la recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado.

En los últimos meses, Trump ha intensificado su ofensiva contra el crimen organizado en Latinoamérica, designando a los principales cárteles mexicanos, a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y al grupo venezolano Tren de Aragua como organizaciones terroristas.

Por otra parte, Washington mantiene además una recompensa de hasta 50 millones de dólares por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de encabezar el llamado Cartel de los Soles.

En paralelo, fuerzas militares estadounidenses permanecen desplegadas en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

 


