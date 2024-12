Ordenan despido de policías por causar muerte a golpes de recluso

La gobernadora de Nueva York ha ordenado el despido de más de una docena de empleados penitenciarios por la muerte a golpes de un recluso a principios de este mes.

La gobernadora Kathy Hochul dijo en un comunicado el sábado que ha ordenado al comisionado del departamento de correccionales del estado que inicie el proceso de despido de 14 trabajadores involucrados en el mortal ataque ocurrido en la Instalación Penitenciaria de Marcy.

Robert Brooks murió el 10 de diciembre después de un incidente con oficiales registrado el día anterior en la prisión ubicada en el condado Oneida.

La oficina de Hochul no detalló las circunstancias que condujeron a su muerte, pero indicó que tomó su decisión tras una investigación interna.

El departamento de correccionales del estado proporcionó el sábado una lista de 13 empleados, incluidos celadores, sargentos y una enfermera, que han sido suspendidos sin goce de sueldo, así como otro miembro del personal que ha renunciado.

Sin embargo, dicha dependencia se negó a proporcionar más detalles sobre el incidente y se limitó a decir que Brooks fue declarado muerto en un hospital en Utica en las primeras horas del 10 de diciembre.

El hombre de 43 años cumplía una sentencia de 12 años de prisión por agresión de primer grado desde 2017, de acuerdo con la oficina penitenciaria estatal.

El comisionado del departamento de correccionales del estado, Daniel Martuscello III, también denunció las acciones del personal y dijo que las suspensiones son “en el mejor interés de la agencia y de las comunidades a las que servimos”.

Hasta ahora, el sindicato que representa a los celadores no hizo ningún comentario.

La familia de Brooks dijo en un comunicado de su abogado que están “increíblemente acongojados y entristecidos” por la muerte, reportó el periódico local The Times-Union en Albany, el primero en informar sobre la muerte del recluso.

La fiscal general del estado, Letitia James, dijo que la fiscalía también investiga el uso de la fuerza por parte de los celadores que condujo a la muerte de Brooks.

La demócrata informó que su personal ha obtenido un video del incidente y lo hará público después que la familia de Brooks lo haya visto.

